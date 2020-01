Maxi blitz dei Nas: sequestrati oltre 500 chili di prodotti e 150 litri di vino

NAPOLI – In Calvizzano, a conclusione di una verifica igienico sanitaria eseguita in una struttura per l’accoglienza di persone anziane, con l’ausilio di militari della Compagnia di Marano di Napoli, i Carabinieri del NAS hanno accertato l’assenza di:

a) requisiti igienico – strutturali in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; b) requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi per le strutture ricettive per anziani .

Durante il decorso fine settimana, a conclusione di controlli congiunti con l’ASL NA 1, I Carabinieri del NAS hanno sottoposto a verifica le sottonotate attività commerciali:

un bar in via Filangieri, presso il quale si e’ proceduto alla chiusura di un deposito per alimenti per “non conformita’” strutturali e documentali; una pizzeria / trattoria in vico Alabardieri a carico della quale si e’ proceduto a sequestrare amministrativamente 55 kg di alimenti vari per mancata tracciabilita’/rintracciabilita’ alimentare e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali; un ristorante/pizzeria in via Alabardieri in cui si e’ proceduto a sequetrare amministrativamente 40 kg di alimenti poiche’ privi di rintracciabilita’, e a prescrivere alla parte la risoluzione di carenze igienico sanitarie e strutturali.

In Pomigliano d’Arco alla via Locatelli, militari del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un mininarket a conclusione della quale hanno proceduto alla chiusura amministrativa di un punto cottura/preparazione piatti pronti, poichè arbitrariamente attivato dal gestore e privo dei requisiti igienico-sanitari e strutturali previsti dalla normativa comunitaria vigente. Contemporaneamente, gli operanti hanno proceduto al sequestro amministrativo di 160 kg circa di alimenti esposti per la vendita, tra cui 100 lt di vino in dame/confezioni da 5 cinque litri cadauna, nonchè 60 kg di conserve vegetali in barattoli di vetro e legumi secchi; in ordine ai quali la parte non era in grado di esibire qualsivoglia documentazione riferita alla rintracciabilità alimentare e/o procedure in autocontrollo HACCP.

In Somma Vesuviana, a conclusione di una verifica igienico sanitaria eseguita in uno studio di un fisioterapia ivi operante il NAS di Napoli ha accertato che l’attività di riabilitazione fisica veniva espletata in locali privi dei requisiti di abitabilità ed in assenza della presentazione della prevista segnalazione certificata di inizio attività.

In Quarto Flegreo, via Verga militari del NAS di Napoli hanno eseguito un’ispezione igienico-sanitaria presso un supermercato a conclusione della quale hanno proceduto al sequestro amministrativo di circa 264 kg di alimenti vari risultati privi di qualsivoglia informazione utile a garantirne la rintracciabilità alimentare. Nel medesimo contesto, hanno proceduto a diffidare la parte in ordine alle carenze igienico-sanitarie riscontrate negli ambienti deputati alla produzione/manipolazione degli alimenti ed allo svolgimento dell’attività, in violazione della normativa vigente.

In Afragola, al corso Garibaldi presso un’attività di pescheria, personale del NAS, a conclusione di una verifica igienico-sanitaria, ha proceduto al sequestro amministrativo di n. 59 di bottiglie di vetro da 1 lt. contenenti vino bianco e rosso, in quanto risultate prive di indicazioni utili alla rintracciabilità delle stesse. nel medesimo contesto, gli operanti hanno proceduto diffidare il gestore al fine di eliminare le gravi carenze documentali riscontrate nel corso della verifica.

In Marano di Napoli, presso una grande rivendita di generi alimentari a conclusione di una verifica igienico-sanitaria condotta unitamente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL NA 2, i Carabinieri del NAS hanno proceduto procedevano a:

sequestro amministrativo di circa 10.000 confezioni di prodotti dolciari di due noti marchi industriali, poichè privi di indicazioni in lingua italiana;

chiusura amministrativa di un garage e di un’area esterna, adibiti a stoccaggio di alimenti e bevande, utilizzati senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Ulteriori accertamenti in corso sui titoli amministrativi relativi ai locali non autorizzati e per delle prescrizioni imposta dal personale dell’ASL. Nell’immediatezza, alla parte sono state contestate violazioni amministrative per complessivi euro 4000.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui