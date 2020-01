By Giovanna Iazzetta

Ancora non sono state rese note le cause del decesso: sui fatti c’è la massima riservatezza

Melito, 21enne trovato senza vita in una stanza d’albergo: indagano i carabinieri

MELITO – Trovato senza vita nella stanza di un hotel che aveva preso in affitto nella provincia di Napoli. Il 21enne, M.C, è stato ritrovato nel pomeriggio di ieri, quando i dipendenti della struttura, non riuscendo a mettersi in contatto col cliente, sono saliti e hanno trovato il corpo sul letto.

E’ partita subito la richiesta di aiuto ai sanitari del 118 e contestualmente l’allarme alle forze dell’ordine ma, quando l’ambulanza è arrivata sul posto, il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Il giovane era di Ascea, i suoi genitori si occupano di attività commerciali, sia nel centro che nella zona di Ascea Marina.

La causa del decesso pare essere un arresto cardiocircolatorio; sul posto i carabinieri che hanno ispezionato la stanza del ragazzo alla ricerca di elementi utili per le indagini. Richiesta l’autopsia prima di concedere il via libera per i funerali.