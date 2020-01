Melito, comune in dissesto, l’opposizione: “abbiamo segnalato irregolarità a Ministro e Prefetto”

Nel documento inviato ai suddetti organi, si fa riferimento ai 64 milioni di euro di debito in cui versa l’ente di via Salvatore di Giacomo ed a situazioni, a detta degli esponenti politici, “poco chiare”

MELITO DI NAPOLI – I consiglieri di opposizione del Comune di Melito di Napoli hanno segnalato, con una lettera rivolta al Ministro dell’Interno ed al Prefetto di Napoli, possibili inadempienze o irregolarità compiute dall’amministrazione, in dissesto finanziario. In particolare, nel documento cartaceo inviato ai suddetti organi, si fa riferimento ai 64 milioni di euro di debito in cui versa l’ente di via Salvatore di Giacomo. Questa la nota stampa firmata da alcuni dei consiglieri di opposizione del Comune di Melito:

“Abbiamo esercitato, nella qualità del nostro ruolo di controllori della attività amministrativa, una attenta analisi ed abbiamo verificato una serie di atti rispetto ai quali abbiamo delle perplessità e abbiamo visto un comune in dissesto. Hanno revocato l’incarico del ruolo del responsabile del settore finanze per attribuirlo a chi nella vita si è sempre occupato di politiche sociali senza alcuna valida motivazione e, poi, conferire un incarico esterno ad una società costituita il giorno prima per un costo di 25 mila euro per svolgere attività che prima venivano svolte gratuitamente dalla responsabile revocata.

Questo ci mette difronte ad una serie di interrogativi che a questo punto abbiamo ritenuto opportuno segnalare al prefetto di Napoli, ai revisori dei conti e alla Procura presso la Corte dei Conti. Cerchiamo tutela e chiarezza.

Altra questione non meno importante segnalata è la continua omissione degli atti amministrativi richiesti dai consiglieri, snaturando così con tale ostinazione a non fornire materiale richiesto, la figura, i diritti ed i poteri degli stessi conferiti dalla legge.”

La nota è firmata dai seguenti consiglieri comunali:

Stefano Pellecchia, Nunzio Marrone, Renato Rinaldi, Alessandro Simeone, Venanzio Carpentieri, Agostino Pentoriero, Angela Guarino

IL DOCUMENTO: