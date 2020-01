L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione l’Aicast, N’Azione Napoletana e l’agenzia di animazione Eta Beta, che movimenterà in piazza Santo Stefano lo spettacolo per i più piccoli

Melito, Epifania per grandi e bambini: doni, lotterie e belle auto in mostra

MELITO DI NAPOLI – L’amministrazione comunale di Melito, in sinergia con diverse associazioni del settore, ha, infatti, organizzato una due giorni della Befana con doni, lotterie e tante belle auto in mostra. Si comincia domani quando con ordinanza sindacale n. 1 del 2020, il primo cittadino Antonio Amente ha istituito la zona pedonale in via Roma, lungo il tratto che va da vico Rose a via Casamartino. Il Club Veicoli Storici Melito metterà in mostra a partire dalle 10 “le belle di una volta”, con decine e decine di auto d’epoca provenienti da ogni zona della Provincia di Napoli, accompagnate dalla musica di Stefano Marano.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione l’Aicast, N’Azione Napoletana e l’agenzia di animazione Eta Beta, che movimenterà in piazza Santo Stefano lo spettacolo per i più piccoli. Assicurata la presenza dell’attore teatrale Oscar Di Maio che sarà presenta per l’estrazione di ricchi, tra questi anche i pass per la commedia Arezzo 29 (in scena dal 30 gennaio al 9 febbraio al teatro Trianon Viviani), e per gli spettacoli di Sal Da Vinci e Fabio Brescia (14 Febbraio e 13 marzo al teatro Barone di Melito).

Non soltanto bambini e motori, ma anche un attento occhio per gli amici a quattrozampe, con protagonisti i gattini in piazza della Libertà, sotto l’occhio attento dell’assessore al ramo Carmen Grazioso. Spazio, infatti, alla ‘Befana gattara’ della N. O. T. A. (Nucleo operativo tutela animali) e alla ‘Befana vien di notte’ della Ammuina Village. Dalle 10 alle 13 i volontari travestiti da befana e da animali distribuiranno caramelle ai bambini da una calza gigante e palloncini. Realizzeranno, inoltre, con colori atossici disegni sul viso o sulle mani e consegnato al primo estratto della ruota del Napoli di sabato 4 gennaio il cesto della lotteria canina e della lotteria felina.

Vi sarà live la distribuzione del calendario animali 2020 e l’estrazione della calza per i gatti, il cui ricavato sarà utilizzato per i randagi del territorio.

Domenica, invece, dopo il successo dello scorso anno, sarà nuovamente riproposta in piazza Santo Stefano la Befana della Solidarietà con centinaia di giocattoli offerti dai commercianti melitesi e regalati ai bambini bisognosi della città.