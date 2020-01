Mergellina, parcheggiatore abusivo minaccia ausiliari del traffico

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della sala operativa, sono intervenuti in via Mergellina per la presenza di un uomo che stava minacciando gli ausiliari del traffico.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dagli operatori che, durante il servizio di controllo degli spazi per la sosta, erano stati minacciati da un parcheggiatore abusivo che aveva consentito il parcheggio a diverse auto in doppia fila.

Gli agenti hanno individuato l’uomo, C.C., 52enne napoletano con precedenti di polizia e più volte sanzionato per l’esercizio dell’attività di parcheggiatore abusivo, che è stato denunciato per minacce e interruzione di pubblico servizio