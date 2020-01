Messico, trovata fossa comune con 29 corpi: si cercano i 3 napoletani

MESSICO – A due anni dalla parsa dei tre napoletani in Messico, Antonio Russo, Vincenzo Cimmino e Raffaele Russo, che furono presi da una ttuglia della polizia locale di Tecalitlan il 31 gennaio del 2018, ancora non si hanno notizie. Non c’è la minima traccia dei nostri connazionali.

Nelle ultime ore dove si trova la cittadina di Tecalitlan, è stata scoperta una nuova fossa comune con 29 corpi senza nome: si tratta dell’ennesima scoperta di cimiteri di malavita.

Le foto, secondo quanto riporta Il Mattino, vengono inviate ai parenti delle migliaia di persone scomparse in Messico per tentare un primo riconoscimento. In alcuni casi si passa all’esame del Dna come potrebbe avvenire anche in questa occasione nel tentativo di capire se in quella fossa ci sono anche i resti dei tre napoletani.

