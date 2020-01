ITALIA – Meteo, aria sempre più fredda: weekend caratterizzato da piogge e nevicate.

L’Italia dovrà affrontare questo fine settimana una nuova ondata di maltempo. Dopo diverse giornate di sole, da venerdì 17 l’alta pressione lascerà spazio a flusso di aria fredda proveniente dal nord-atlantico. Questa perturbazione darà origine a un weekend caratterizzato da abbondanti piogge e da temperature sempre più fredde.

Da quanto rivelato dagli esperti di Meteo.it, la giornata di sabato sarà la peggiore del fine settimana. Al Nord Italia, per l’intero giorno ci saranno piogge e nevicate in diverse regioni. Il maltempo non risparmierà il Centro e il Sud Italia. Previste forti piogge anche in Campania. Giornata soleggiata, invece, sulle isole in particolare sulla Sardegna.

La giornata di domenica, invece, sarà caratterizzata da un clima via via sempre più rigido e con qualche isolato piovasco in alcune regioni italiane.

