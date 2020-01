Movida violenta a Napoli: controlli a tappeto della Polizia

NAPOLI – Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato Vomero, con il supporto degli equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine Liguria, Piemonte e Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, teso al contrasto del fenomeno della “movida violenta”, tra piazza Immacolata, piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Scarlatti, l’area pedonale di via Luca Giordano, piazza Leonardo, viale Michelangelo e via Cilea.

Nel corso dell’attività sono state identificate 419 persone, di cui 96 con precedenti di polizia e sono stati controllati 150 veicoli di cui un motoveicolo. Sono state contestate 8 violazioni al Codice della Strada, di cui due per mancanza della prescritta revisione periodica ed una per guida senza patente che ha comportato il fermo amministrativo del motociclo.

Sono stati sottoposti a controllo amministrativo un bar in via Mosca, uno in via Recco ed uno in via Caiazzo, nei quali sono stati identificati anche gli avventori. Inoltre, sono stati sorpresi due parcheggiatori abusivi e sanzionati ai sensi dell’art. 7 co. 15bis del Codice della Strada, uno in via Libroia nei pressi dell’Ospedale Santobono mentre il secondo, in via De Bustis, è stato anche denunciato poiché recidivo.

Infine, è stata controllata una persona sottoposta agli arresti domiciliari.

