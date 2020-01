Mugnano, lotta alla sosta selvaggia: multate 15 auto

MUGNANO – Continua la lotta alla sosta selvaggia messa in campo dall’amministrazione Sarnataro, multate 15 auto. I controlli a tappeto da parte della polizia municipale si sono tenuti nei giorni scorsi lungo le traverse laterali di via Napoli (via Pascoli e via Deledda). I caschi bianchi hanno poi controllato i veicoli in transito lungo via Negri e via Papa, multando 10 conducenti per mancanza di assicurazione e carta di circolazione. “Ringrazio il comandante Antonietta Taglialatela per l’importante lavoro svolto – sottolinea l’assessore al ramo Vincenzo Massarelli – Anche dopo l’istituzione delle strisce blu, continuano le attività di controllo del territorio da parte dei vigili urbani al fine di stanare i furbetti della sosta e non solo”.

Soddisfatto il sindaco Luigi Sarnataro: “Il nostro impegno sul fronte della viabilità resta alto. In questi cinque anni abbiamo fatto passi da gigante implementando l’ufficio della polizia municipale, istituendo le strisce blu e gli ausiliari del traffico e effettuando controlli a tappeto periodici. Tutto con l’unico obiettivo di rendere Mugnano una città più vivibile e ordinata. Certo c’è ancora tanto da fare, ma i risultati del nostro lavoro sono sotto gli occhi di tutti”.