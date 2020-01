Muore avvolta dalle fiamme davanti agli occhi della figlia

SALERNO – Donna morta avvolta dalle fiamme del camino. La tragedia è avvenuta a Sala Consilina, la donna si trovava seduta vicina al camino quando, improvvisamente, da esso si è sprigionata una fiammata, che ha avvolto la 86enne.

La figlia della donna, presente al momento della tragedia, ha allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana, per la quale non c’è stato niente da fare. Non sono ancora state accertate le cause che hanno innescato la fiammata e ucciso la donna.

