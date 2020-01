Napoli, ancora vandali a scuola: pc rubati, distributori distrutti e urina in tutto l’istituto

NAPOLI – Ennesimo raid a scuola quello che si è consumato questa notte alla Carafa-Salvemini di Miano. Alcuni malviventi si sono introdotti all’interno dell’istituto scolastico e oltre a rubare pc e materiale informatico, hanno distrutto ogni cosa che hanno visto compresi i libri dei bambini.

Armadietti svuotati e distributori distrutti. Per “non farsi mancare nulla” i vandali hanno anche urinato per tutto l’istituto. L’intera scuola è stata vandalizzata e per questo motivo resterà chiusa per almeno una settimana causando così un disservizio per genitori ed alunni che sono impossibilitati a seguire le lezioni all’interno delle proprie aule. Stamattina infatti, all’entrata a scuola, i tanti alunni hanno dovuto far rientro a casa.

