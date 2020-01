Napoli, colpo in gran segreto: preso Diego Demme del Lipsia. Nei giorni scorsi era in città

NAPOLI – Non solo Stanley Lobotka, il Napoli è pronto a chiudere un doppio colpo a centrocampo: insieme al centrocampista slovacco del Celta Vigo, in arrivo c’è anche Diego Demme, 28 anni, centrocampista tedesco del Lipsia che nei giorni scorsi è stato già in città. Il 28enne ha visitato Napoli e probabilmente incontrato anche Gattuso, pochi giorni prima di capodanno. La conferma arriva dal suo profilo Instagram dove la sua ultima foto pubblicata è sul lungomare di Mergellina.

Demme, che si chiama Diego perché ha un padre che adorava Maradona, dovrebbe arrivare per un cifra fra i 12 e 13 milioni (10 di base fissa più 2 o 3 di bonus): programmate già per domani le visite mediche. Confermate invece le cifre di Lobotka, per il quale al Celta Vigo dovrebbero andare fra i 18 e 20 milioni.

Demme ha un idolo: Gattuso

Nato in Germania, ha origine italiane essendo il padre calabrese e tifoso del Napoli (da qui il nome Diego in omaggio a Diego Armando Maradona). Demme ha raccontato spesso di avere un idolo, Gattuso, attuale allenatore del Napoli. E’ centrocampista di sostanza, ambidestro, in marcatura è un martello e in caso di emergenza può fare il terzino. E’ nato in Germania, a Herford, in Renania, venti minuti di macchina da Bielefeld, il 21 novembre del 1991: è alto un metro e 70, corsa e spirito di sacrificio, altruismo e orgoglio.

La sua carriera

Ha iniziato nel settore giovanile dell’Arminia Bielefeld con cui ha esordito in prima squadra nel 2010/11 giocando 10 partite in Bundesliga 2. La squadra retrocede in 3Liga e Demme gioca 10 partite per passare nel 2012/13 al Paderborn formazione di Bundesliga 2 con cui gioca una sola stagione (29 presenze) per passare nel 2013 al RB Leipzig che allora militava in terza serie. Da quel momento inizia la sua rincorsa alla Bundesliga che termina nel 2016 con l’approdo del Leipzig nella massima serie tedesca. Da quel momento 88 partite e un solo gol per lui con l’ex squadra di Rebic. Capitolo Nazionale: esordisce nella nazionale tedesca nella sfida contro San Marino, entrando a gara in corso al momento resta la sua unica apparizione.