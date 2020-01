By Antonio Galluccio

Napoli, è fatta per Lobotka. Domani sarà all’Olimpico per la gara contro la Lazio

È fatta: Stanislav Lobotka sarà un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto un accordo con il Celta Vigo per il centrocampista slovacco classe 1994: al Celta andranno 20 milioni più 4 di bonus difficili da raggiungere.

Lobotka è atteso in Italia per la giornata di domani, quando sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra è molto probabilmente assisterà alla partita degli azzurri all’Olimpico contro la Lazio.

Il mercato degli azzurri non si ferma qui. Ora il prossimo obiettivo è mettere a disposizione di Gattuso un terzino sinistro. Giuntoli lavora su diverse piste estere ma non è escluso – come nel caso di Demme – che il prescelto possa essere un nome mai uscito prima.

Inoltre, dopo l’addio di Tonelli e la bocciatura di Luperto contro l’Inter, il Napoli potrebbe prendere anche un difensore centrale.