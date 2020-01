Napoli, insetti nei cibo per i pazienti: ispezione negli ospedali

NAPOLI – Choc a Napoli dove una cimice è stata ritrovata all’interno di una busta del kit di posate e bicchieri monouso per la prima colazione al Pellegrini.

In seguito a quest’ultima segnalazione, giunta da degenti e operatori del presidio napoletano, la mattina del 7 gennaio scorso, la direzione della Asl metropolitana ha inviato i propri ispettori del dipartimento di prevenzione e igiene degli alimenti, nelle cucine e al centro preparazione pasti del Cardarelli.

L’azienda, secondo quanto riporta Il Mattino, è estranea a ogni addebito in quanto la struttura è utilizzata dalla Serenissima Spa, azienda vicentina che ha vinto l’appalto Soresa per la fornitura dei pasti alle aziende sanitarie (il lotto 2 comprende sia la Napoli 1 sia il Cardarelli).

«L’ispezione – chiarisce il manager della Asl, Ciro Verdoliva – ha riscontrato alcune irregolarità elevando anche una multa per la non corretta separazione delle derrate in deposito rispetto alle attività di preparazione dei pasti. Contestualmente, nell’ambito delle attività di routine di controllo, sono stati effettuati prelievi su cibi freschi e conservati ai fini di indagini microbiologiche, di cui però non abbiamo i risultati».

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui