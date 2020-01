Napoli, investita nella notte di Capodanno: muore dopo alcuni giorni di agonia

NAPOLI – E’ morta dopo alcuni giorni di agonia Anna Sepe, la donna di 70 anni, investita la notte di Capodanno a Napoli. La signora è deceduta alle 12 di oggi nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare di Napoli. La notte di Capodanno la donna è stata investita da un’auto mentre, insieme al marito, attraversava via Montagna Spaccata, una delle strade principali del quartiere alla periferia occidentale della città. Le sue condizioni, ritenute sin da subito critiche, sono state costantemente monitorate dai medici del nosocomio di Ponticelli. La donna ha riportato un forte trauma cranico nell’impatto con l’auto guidata da un uomo che si è poi fermato per prestare soccorso.

L’incidente è avvenuto la notte del 1 gennaio all’altezza dell’incrocio con via Nabucco. Era l’1.50 e Anna stava rientrando a casa insieme al marito dopo il cenone e il brindisi per il nuovo anno. Una volta in strada la tragedia, le urla di disperazione del coniuge e l’arrivo dell’ambulanza, giunta dopo circa un quarto d’ora, con la donna che si trovava a terra in una pozza di sangue. Trasportata all’ospedale San Paolo di Fuorigrotta, la 70enne è stata poi trasferita all’ospedale del Mare a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

