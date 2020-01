Napoli, lancio di pietre ed oggetti vari: baby gang mette in fuga la Polizia

I poliziotti non hanno potuto far altro che andare via per evitare danni maggiori

NAPOLI – Inverosimile quanto si vede nel video pubblicato sui social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere della Regione Campania. Una gang formata da ragazzini sui 15/16 anni, ha addirittura messo in fuga gli agenti della Polizia di Stato. I poliziotti si trovavano nel borgo di Sant’Antonio Abate a Napoli, meglio conosciuto come “Bùvero Sant’Antuono”, quando sono stati attaccati con pietre e lancio di ogni oggetto da parte dei giovanissimi.

Come si può ben vedere dalle immagini che in questi minuti stanno diventando virali sul web, i poliziotti non hanno potuto far altro che andare via per evitare danni maggiori a loro stessi ed ai ragazzini.

Una vergogna indescrivibile – scrive su Facebook Borrelli che chiede “Pene severissime per tutti i protagonisti di questo assalto, famiglie comprese.”

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui