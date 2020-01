NAPOLI – Napoli, lo street artist Jorit dedica un murales a Kobe Bryant.

Qualche ore fa, il noto street artist partenopeo Jorit ha pubblicato sul suo profilo Instragram, un post in cui mostra la sua ultima opera d’arte. L’artista, noto per aver dipinto diversi murales in giro per Napoli raffiguranti diversi volti di personaggi più o meno noti, ha deciso di raffigurare il volto dell’ex campione di basket Kobe Bryant.

L’ex stella dei Lakers è morta lo scorso 26 gennaio all’età di 41 anni a causa di un incidente con il suo elicottero. Con lui sono decedute altre 8 persone presenti sul mezzo, che si è schiantato nei pressi di Loas Angeles, tra cui la figlia Gianna Maria di soli 13 anni.

Il murales è stato dipinto in via dell’Erba nella zona Montendozelli. Nelle vicinanze dell’opera di Jorit, ci sono alcuni campetti in cui i giovanissimi della zona utilizzano per giocare a calcio e a basket. Durante le loro partite potranno osservare il dipinto e continuare a credere nei loro sogni proprio come aveva fatto Bryant.

