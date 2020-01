Napoli, è fatta per Politano: lunedì le visite mediche. Novità su Llorente

Lunedì è il giorno di Politano al Napoli. L’accordo, trovato nel pomeriggio di ieri tra Inter e Napoli è stato perfezionato nella tarda serata, con una telefonata tra gli ad dei due club, Marotta e Chiavelli. L’operazione – rivela Gianluca Di Marzio di Sky – è stata definita nei dettagli, dal momento che mancava ancora un’intesa definitiva legata ai bonus.

Le cifre dell’operazione

Secondo le ultime indiscrezioni, Politano si dovrebbe trasferire a Napoli in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. Ecco le cifre: 2 milioni per il prestito, 19 per il riscatto e 2 milioni di bonus. Per un totale di 23 milioni di euro.

Confermato il fatto che Llorente non rientrerà nell’accordo. Lo spagnolo aveva già un accordo con la squadra di Conte che lo preferiva a Giroud ma il Napoli ha avuto una risposta negativa dalla Spal per Petagna, che era stato individuato come sostituto di Llorente. Di qui, l’idea la decisione di tenere in rosa l’ex Juventus e Tottenham.

Le visite mediche di Politano

Per Politano, tra l’altro, saranno necessario delle nuove visite mediche. Dove? Proprio in quella Villa Stuart che aveva accolto il giocatore in procinto di passare alla Roma. I medici saranno diversi, i test praticamente identici. Dovrebbero essere effettuati lunedì 27 gennaio.