By Ciro De Liddo

Nascondeva cocaina, hashish e marijuana nell’auto: 44enne finisce in manette

CASERTANO – Nascondeva cocaina, hashish e marijuana nell’auto: 44enne finisce in manette.

I Carabinieri della Stazione di Teano, in loc. Torricelle di quel centro, nel corso di un servizio di controllo del territorio hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 44enne, residente a Riardo.

L’uomo, fermato per un controllo a bordo sua autovettura, atteso il fare sospetto, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, venendo trovato in possesso di tre involucri contenenti rispettivamente 64 gr. di marijuana, 0,5 gr. di cocaina e 0,5 gr. di hashish.

Tutto lo stupefacente, abilmente occultato in varie parti dell’abitacolo della sua autovettura, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo è stato accompagnato agli arresti domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

COMUNICATO STAMPA

FOTO DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK