Natale a Mugnano, domenica le iniziative dedicate all’arrivo della Befana

MUGNANO – Natale a Mugnano, domenica si chiude il calendario di eventi con le iniziative dedicate alla Befana. Si parte la mattina, in villa Rodari, con Befanando 2020, manifestazione patrocinata dal Comune e organizzata dalla Nuova Mugnano. L’appuntamento è alle 10 e 30 con musica, giochi e animazione. In mattinata saranno inoltre donati giocattoli e dolciumi ai bimbi delle famiglie in difficoltà del territorio, individuati dall’ufficio politiche sociali dell’Ente.

“Domenica sarà una giornata tutta dedicata al sociale – sottolinea l’assessore al ramo Rita Esposito – La nostra amministrazione è da sempre sensibile alle fasce più deboli della cittadinanza e infatti, come già avvenuto negli anni scorsi, doneremo grazie all’aiuto dell’Associazione Nuova Mugnano e della Proloco, 100 calze destinate proprio alle persone indigenti. Ringrazio l’assessore Canditone che è sempre presente e attenta alle politiche sociali”.

Il pomeriggio la festa continua in piazza Municipio, dove per la prima volta ci sarà la sensazionale arrampicata della Befana sul Municipio, vera novità di quest’ anno. La manifestazione è patrocinata dal Comune e organizzata dalle Proloco cittadine. Anche in questa occasione saranno donate delle calze alle famiglie in difficoltà.

“Con queste due manifestazioni chiudiamo il ricco calendario di eventi che ha accompagnato i mugnanesi lungo tutte le festività natalizie – dichiara il sindaco Luigi Sarnataro – Quest’anno abbiamo avuto un Natale unico, ricco di sorprese: ultima la partenza di due linee di navette comunali che da martedì porteranno i nostri pendolari direttamente alla stazione metro di Chiaiano. Voglio ringraziare tutte le persone che, insieme a noi, hanno speso le loro energie per colorare queste feste”.

