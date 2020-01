Non accetta la separazione e minaccia di morte la madre: in manette un 28enne

BATTIPAGLIA – Finisce in manette un 28enne a Battipaglia: l’uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza privata e danneggiamento in quanto non riusciva ad accettare che i genitori si separassero. A quel punto ha minacciato di morte la madre, distruggendo alcuni mobili presenti nell’abitazione e forzandola a non presentarsi all’udienza per la separazione.

Come riporta “L’occhio di Salerno”, il 28enne è finito in manette e portato presso il carcere di Fuorni; la madre ha affermato davanti ai carabinieri di essere stata aggredita e minacciata di morte dal figlio.

Durante l’arresto, il 28enne ha anche inveito contro i militari dell’arma, che l’hanno fermato in tempo mentre attaccava la madre.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK