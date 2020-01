SALERNITANO – Nota 2 giovani che picchiano un clochard e interviene: carabiniere viene ferito.

L’episodio ha avuto luogo martedì sera presso la stazione ferroviaria di Pontecagnano Faiano. Due giovani sulla ventina, hanno iniziato a infastidire un clochard, 60enne rumeno che da anni sosta nei pressi dello scalo ferroviario. Successivamente, i due hanno cominciato a minacciarlo e a strattonarlo.

Mario Forte, maresciallo dei Nas di Napoli, sceso dal treno ha notato la scena. Per tale motivo, si è avvicinato ai due ragazzi per fermarli. Quando, però, il militare si è intromesso per difendere il senza tetto e mettere fine al sopruso, i giovani lo hanno aggredito e ferito. Al termine dell’aggressione, i due aguzzini sono scappati via.

Sono ora state avviate delle indagini per cercare di identificare i due 20enni che hanno commesso la violenza.

