Nuovo premio per Valerio Iovinella, Imprenditoria e Sociale al Meeting del Mare – SanRemo 2020

MILANO – Nuovo riconoscimento per Valerio Iovinella, patron della Union Security, azienda leader nel settore della sicurezza con sede a Giugliano. Iovinella è infatti stato premiato in occasione della 23esima edizione del Meeting del Mare, kermesse tenutasi al FiftyFive 55 di Milano e che introduce l’imminente festival di SanRemo 2020.

Durante la serata, presentata da Paky Apicella e Valeria Marini, a Valerio Iovinella – già Ambasciatore per i Diritti Umani – è stato consegnato il premio Imprenditoria e Sociale per la sua capacità di coniugare l’impegno nel campo aziendale con quello della solidarietà. Ad applaudirlo una folta platea di personaggi dello spettacolo e del business.

Iovinella, con la sua azienda Union Security che ha la sua sala operativa a Giugliano in via San Francesco a Patria, dà lavoro a circa mille impiegati ed è stato elogiato per la costante propensione all’innovazione nel campo della vigilanza privata, proponendosi come punto di riferimento in un settore in continua evoluzione grazie anche ai ritrovati tecnologici come il sistema di Video Analisi ed il Personal Tracker.