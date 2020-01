Omicidio del piccolo Giuseppe: emergono particolari sconvolgenti

By Antonio Miele

CARDITO – Dalle indagini per l’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, bambino di soli 7 anni ucciso a bastonate, sono emersi particolari sconvolgenti. Tony Badre, il killer del bimbo, e suo fratello spesso comunicavano tramite messaggi con i loro cellulari.

E’ tramite il controllo dei dispositivi che sono venute fuori intere chat dove l’uccisore parlava al parente dell’assassinio di Giuseppe, alcune delle quali risalgono a prima che l’ambulanza arrivasse per provare a soccorrere il bambino.

In altre, prima del giorno dell’omicidio, vi sono allegate foto che mostrano i segni della violenza fisica che i bimbi subivano dall’uomo. Questi messaggi non sono però i soli ad essere stati ritenuti rilevanti: sono stati raccolti anche dei video in cui il piccolo Giuseppe viene deriso e terrorizzato da Tony.

Dopo questi orribili particolari emersi, l’udienza è stata fissata a febbraio.

