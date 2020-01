Omicidio Ruggiero, confermato ergastolo per Guarente

CASERTA – Omicidio Ruggiero, la terza sessione della corte d’assise d’appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Ciro Guarente che aveva presentato appello.

Dovrà scontare l’ergastolo Ciro Guarente per l’omicidio di Vincenzo Ruggiero il giovane, 25enne di Parete, il cui corpo fu trovato fatto a pezzi in un garage di Ponticelli. Per i giudici della corte d’assise d’appello di Napoli non ci sono dubbi; l’assassino di Vincenzo è Guarente.

Lui stesso aveva presentato appello rispetto alla condanna di ergastolo ma questa mattina è arrivata la conferma della condanna