Operaio dell’aversano rapina banca durante la pausa pranzo: arrestato, è caccia al complice

E' un operaio 25enne, nativo di Santa Maria Capua Vetere ma residente a San Cipriano, l'uomo che durante la pausa pranzo ha messo in atto una rapina ai danni della banca Unicredit di via Rizzoli a Bologna, a pochi metri delle Due Torri.

San Cipriano d’Aversa. Era in pausa-pranzo dal lavoro, in un cantiere edile nel centro di Bologna, uno dei banditi che verso le 13 di ieri ha assaltato l’agenzia Unicredit di via Rizzoli, a ridosso delle Due Torri.

È il retroscena scoperto dalla Polizia che, grazie all’intervento tempestivo, è riuscita a catturare subito uno dei rapinatori, mentre il complice è ricercato. A finire in manette è stato un 25enne casertano, inseguito dagli agenti per le strade del ‘Quadrilaterò mentre si liberava del coltello utilizzato per fare la rapina e anche del bottino, circa 500 euro in monetine.

L’arma è stata recuperata e sequestrata, mentre il denaro è stato probabilmente raccattato dai passanti. Il 25enne è stato bloccato in via degli Orefici e, una volta portato in Questura, si è scoperto si trattava di un operaio edile impegnato in questi giorni in un cantiere di via Dè Musei, a poche centinaia di metri dalla banca. A quanto pare, ha lavorato lì anche ieri mattina, per poi staccare per la pausa pranzo e andare a fare la rapina.

Il complice che era con lui è attualmente ricercato dagli investigatori della squadra Mobile. I due sono entrati alla Unicredit con il volto seminascosto dal cappuccio del giaccone e, dopo avere saltato il bancone, hanno minacciato gli impiegati con un coltellino per farsi consegnare i soldi. Prima di fuggire con il bottino, costituito da 6 blister di monete per un totale di 480 euro, uno dei rapinatori ha urtato con il coltello una cassiera, una ragazza di 32 anni che ha riportato una leggera ferita alla schiena (5 giorni di prognosi).

