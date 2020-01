Operaio napoletano muore sul lavoro: 29enne indagato per omicidio colposo

ANCONA – Incidente sul lavoro ad Ancora, fatale per un operaio napoletano: Pasquale Marigliano, 49enne, è deceduto questa mattina dopo essere stato colpito dal braccio meccanico di un bob cat. La tragedia si è verificata a causa di un errore commesso da un collega che controllava il mezzo.

I fatti sono successi a Camerano, in provincia di Ancona, per realizzare il nuovo ospedale di Ancona Sud-Inrca. Purtroppo, per il 49enne non c’è stato nulla da fare: nonostante sul posto siano giunti gli uomini del 118, questi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, Pasquale indossava il casco protettivo al momento dell’impatto, strumento che non è riuscito a salvarlo dal peso del braccio meccanico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per verificare quanto accaduto. L’operaio che ha commesso l’incidente e causato la morte del 49enne era sotto choc: si tratta di un albanese di 29 anni, indagato per omicidio colposo.

La salma è a disposizione dei magistrati per procedere con l’autopsia.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK