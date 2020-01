Orrore nella comunità: titolare abusa di minore con disturbi psichici

CARDITO – Il tribunale di Napoli Nord nella giornata di ieri ha emesso la condanna di 9 anni di reclusione per il 61enne che, nel 2016, si è reso colpevole di abusi sessuali su minori.

Nel particolare, l’uomo, titolare di una comunità di accoglienza per ragazzi in difficoltà, è riuscito a convincere un adolescente a subire abusi sessuali. Avrebbe infatti approfittato dei disturbi psicologici del minore e della sua difficile situazione familiare per conquistarne la fiducia e poi avanzare le lussuriose richieste.

L’uomo, solo nel Luglio del 2018, fu colpito da un’ordinanza cautelare e posto ai domiciliari: ora dovrà scontare 9 anni di reclusione.

