Panico al Pronto Soccorso: sotto effetto di droga minaccia e aggredisce i sanitari

BACOLI – Nella serata di ieri, intorno alle 19.30, alcuni sanitari giunti a Bacoli per una caso di intossicazione sono stati aggrediti e minacciati dalla stessa vittima.

L’uomo era già in un evidente stato di agitazione quando i soccorsi sono arrivati per accompagnarlo al nosocomio più vicino a causa della sua intossicazione per abuso di sostanze stupefacenti, ma la situazione è peggiorata rapidamente. Il paziente ha iniziato a dare in escandescenza e a manifestare comportamenti violenti nei confronti di tutto il personale dell’ospedale.

Secondo quanto scritto sulla pagina “Nessuno tocchi Ippocrate”, sul social Facebook, ha afferrato e strappato letteralmente la maglia della divisa di un infermiere e ne ha rincorso un altro minacciandolo di morte se non lo avesse subito curato.

L’uomo ha poi aggredito anche una guardia giurata che stava cercando di calmarlo, mettendole le mani al collo: è stato a quel punto che i sanitari insieme alle forze dell’ordine lo hanno fermato. Successivamente il paziente ha dato una versione alternativa dei fatti affermando di essere stata lui vittima di un’aggressione.

