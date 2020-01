Pasquale muore a 33 anni cadendo dal balcone di casa: indagano le forze dell’ordine

Gli inquirenti sono al lavoro per accertarsi sulle cause della caduta, se sia sia trattato di un incidente o di un gesto estremo

CAVA DE’ TIRRENI – Si chiamava Pasquale Battaglia ed aveva 33 anni il giovane deceduto ieri intorno alle 11:00 a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Pasquale è morto dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione, in via Ernesto di Marino. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri insieme al personale medico del 118 che ha provveduto a trasportare il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Maria SS. Incoronata dell’Olmo in codice rosso.

Nonostante il ricovero però, i medici nulla hanno potuto, troppo gravi le ferite riportate dal 33enne che è deceduto all’interno del nosocomio salernitano. Gli inquirenti sono al lavoro per capire le cause della caduta, se sia sia trattato di un incidente o di un gesto estremo.

“Questa maglia ora ha un significato diverso – scrive Dominque pubblicando una foto in cui indossa la maglia di Marek Hamsik regalatagli da Pasquale – Questa maglia ora non mi parla più di Hamsik, ma di un amico con un grande cuore che ora è a guardare il suo Napoli da una tribuna speciale!”.

