By Gianluca Russo

Paura in centro: auto in fiamme nei pressi della caserma dei Carabinieri

CASAL DI PRINCIPE (CE) – Paura questa mattina poco dopo le 10 nel centro di Casal di Principe, nel casertano. In via Vaticale, infatti, una Fiat Panda è stata divorata dalle fiamme, nei pressi caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa che hanno provveduto a spegnere le fiamme che hanno inghiottito la parte superiore della vettura.

In zona c’è stata grande paura: fortunatamente, il conducente della vettura è riuscito a lasciare l’abitacolo indenne in attesa dell’arrivo dei pompieri. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale Compagnia. Le cause dovrebbero essere riconducibili a un problema della vettura, probabilmente alimentata a gpl. Anche nei pressi del centro commerciale “Il Molino”, a Sant’Antimo, si è registrato un episodio analogo questa mattina.

IL VIDEO: