Paura nella notte: incendio divampa nel capannone

NOCERA INFERIORE – Paura in città: incendio divampa nel capannone. Nella serata di ieri a Nocera Inferiore, nei pressi della zona industriale di Fosso Imperatore, un incendio è divampato in un capannone di una ditta di pavimenti industriali.

Il rogo ha finito col distruggere rapidamente i macchinari e il materiale all’interno. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco che sono stati allertati dall’enorme coltre di fumo che fuoriusciva dal magazzino. A causa del forte vento le operazioni di spegnimento hanno impegnato i pompieri per diverse ore.

Fortunatamente tra i materiali bruciati non risultano composti plastici se non in minima parte: per la maggiore sono cartoni e similari ad essere stati ridotti in cenere. Al momento proseguono le indagini e nessuna pista è da escludere.

