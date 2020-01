Tragedia in una casa di riposo in centro: due morti in un vasto incendio

CARINOLA (CE) – Vigili del fuoco al lavoro da circa mezz’ora a Carinola, nel casertano, per un vasto incendio divampato all’interno di una casa di riposo per anziani. Il rogo ha interessato una struttura di corso Umberto, nel centro della cittadina.

Si tratta della sede della Onlus Il Pino. Due le persone hanno perso la vita, quattro sono state portate in salvo dai vigili del fuoco, molte altre allontanate prima dell’arrivo dei pompieri. Tre squadre intervenute con l’autoscala per salvare le persone da una finestra. Erano 20 persone ospitate in tutto gli altri si sono messi in salvo. Guasto impianto riscaldamento o corto circuito: queste le probabili cause del rogo. Sul posto anche i Carabinieri.

Le persone decedute sono due donne, una di 56 anni, Anna Penna di Sant’Agata dei Goti, l’altra Emma Romagnolo di Sant’Andrea del Pizzone di 79 anni.

