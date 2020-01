Paura nel napoletano: brucia appartamento in centro, evacuati edifici circostanti

SORRENTO – Vasto incendio questa mattina a Sorrento. In via Padre Reginaldo Giuliani, nei pressi di Corso Italia, ha infatti preso fuoco un appartamento adibito a deposito di tessuti di un noto negozio di abbigliamento della città costiera. Subito al lavoro, squadre di vigili del fuoco, in azione con quattro autobotti, sono giunte sul posto riuscendo a domare le fiamme, che si sono propagate copiose nel giro di pochi minuti. Nel timore le fiamme potessero propagarsi, le persone presenti all’interno dei palazzi vicini erano state fatte evacuare. Il materiale all’interno deposito è andato completamente distrutto ma fortunatamente non si registrano vittime o feriti. Il fumo era visibile da diversi punti della città in provincia di Napoli. Le immagini ed i video che abbiamo pubblicato sono state divulgate dalle pagine Facebook “Reporter Sorrento” e “Sant’Agnello”.

IL VIDEO: