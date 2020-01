Paura nel traffico di Napoli: a fuoco un’area di servizio

By Gianluca Russo

NAPOLI – Paura nella notte in via Amerigo Vespucci, a Napoli, a causa di un incendio. Intorno a mezzanotte ha infatti preso fuoco un’area di servizio dismessa. C’è stata comunque grande paura nella zona, densamente abitata e trafficata, trovandosi nei pressi del lungomare, nella zona di Mergellina. Sul posto sono prontamente giunti i Vigili del Fuoco, allertati dai residenti. Non si sarebbero registrati particolari danni a persone o cose.

