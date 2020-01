MARCIANISE – Paura nella notte: auto si schianta nell’altra corsia dopo volo di 2 metri. Pauroso incidente quello avvenuto nella tarda serata di ieri tra Marcianise e Orta di Atella, sulla Provinciale che collega i due comuni, dove due vetture si sono schiantate riportando ingenti danni.

L’impatto è stato violentissimo, uno dei due automobilisti ha urtato una rotonda finendo per perdere il controllo del veicolo e finire nell’altra corsia dopo un volo di circa 2 metri. Nello stesso momento un’altra auto stava procedendo in senso opposto che però non ha potuto far nulla per evitare lo schianto.

Fortunatamente, nonostante le condizioni delle vetture, i due conducenti non sembrano aver riportato gravi lesioni. I carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui