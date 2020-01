Paura nell’area nord: grosso incendio nella caserma dei carabinieri

MIANO – Grosso incendio nella caserma dei carabinieri. Le fiamme sono divampate in una camerata all’interno della struttura che ospita il Decimo Reggimento Campania dei Carabinieri, dove si trovano una dozzina di alloggi.

I fatti sono avvenuti nella serata di ieri, 6 gennaio, alle 21.00.

Il fuoco, rapidamente estesosi nelle stanze e nel corridoio, ha danneggiato diversi locali, bruciando completamente gli arredi contenuti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, al lavoro per parecchi minuti per domare le fiamme. Nel bilancio finale non ci sono fortunatamente feriti. Sono in corso i sopralluoghi e le verifiche, si sarebbe trattato, come riportato da Fanpage, di un incidente causato da un corto circuito, forse una stufa elettrica usata in una delle stanze.