Paura per un ex calciatore della Juve: ferito da colpi di pistola alle gambe

ATENE – L’ex calciatore della Juventus e della Lazio Darko Kovacevic ieri sera è stato ferito a colpi di pistola in un agguato a Glyfada, comune della periferia meridionale di Atene. Lo riferiscono i media greci. Il serbo, ex attaccante, è un dirigente dell’Olympiacos di Atene. Si tratterebbe quindi di un altro episodio di violenza legato al calcio in Grecia.