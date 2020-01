SALERNITANO – Personale del 118 in servizio aggredito da un paziente: volontario ferito al volto.

L’episodio violento ha avuto luogo nella serata di ieri a Battipaglia, nel salernitano. Intorno alle 19, un mezzo della Croce Verde impiegata presso il Saut locale, è stata attivata per un’operazione di soccorso lungo la strada provinciale 175. Nel mezzo erano presenti l’autista, un medico, un’infermiera e un volontario, studente di medici vicino alla laurea.

Giunti sul luogo del presunto incidente, i soccorritori hanno notato un uomo, di origini straniere, disteso per terra privo di sensi. L’equipe medica ha, però, capito che la persona da soccorrere era sotto effetto di abbondanti quantità di alcol. Nonostante quindi avessero ipotizzato che non fosse una vittima di un sinistro stradale, i soccorritori hanno eseguito le operazioni di prassi. Per tale motivo hanno proceduto con l’immobilizzazione del paziente bloccandolo con delle cinghia per evitare eventuali movimenti dannosi per la sua salute.

L’uomo inizialmente appariva tranquillo. Successivamente, ha iniziato ad agitarsi quando, l’autista dell’ambulanza ha comunicato, secondo la decisione della centrale operativa, il trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale “Maria SS Addolorata di Eboli”. Pare, che l’uomo fosse contrariato da tale decisione. Ha cominciato a dimenarsi per liberarsi e in seguito ha cominciato a lanciare diversi strumenti medici che erano nell’ambulanza. Durante il momento di ira, un oggetto ha colpito in pieno volto il volontario che ha riportato diverse ferite.

Danni anche agli schermi per il monitoraggio dei pazienti. Nonostante l’aggressione, l’equipe presente sull’ambulanza ha trasportato il paziente nel nosocomio. I soccorritori hanno annunciato che sporgeranno denuncia per quanto accaduto.

