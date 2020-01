Picchia i sanitari del 118 che lo avevano soccorso: arrestato 25enne

CASAL DI PRINCIPE – Nel corso della notte, in Casal di Principe, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto C.M. cl. 95, del posto. L’uomo, nel corso della notte ha minacciato ed aggredito personale del 118 che si era portato presso la sua abitazione a seguito di richiesta di soccorso. A chiamare l’ambulanza sono stati i familiari dell’arrestato proprio a seguito di un malore da lui accusato.

Una volta sul posto, mentre veniva caricato sulla barella, il 25enne, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcol, ha aggredito l’autista del mezzo di soccorso cagionandogli lesioni guaribili in gg 15 per escoriazioni ed ecchimosi varie. L’arrestato, che nella mattinata odierna verrà giudicato per direttissima dovrà rispondere dei reati di violenza, minacce e lesioni ad incaricato di pubblico servizio.

COMUNICATO STAMPA

