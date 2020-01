Picchiato brutalmente per difendere le amiche: arrestato l’aggressore

ISCHIA – Voleva difendere le amiche da pesanti offese ed è stato selvaggiamente picchiato. I fatti risalgono allo scorso 16 dicembre in un bar di Forio d’Ischia, sull’isola nel Golfo di Napoli.

I carabinieri hanno arrestato il responsabile dell’aggressione, un ragazzo di 21 anni. Secondo una prima ricostruzione, il 21enne aveva cominciato ad esprimere giudizi di chiara impronta maschilista, offensivi nei confronti delle donne. Un giovane, seduto allo stesso tavolino in compagnia di alcune amiche, era così intervenuto in difesa delle donne ricevendo in tutta risposta una violenta aggressione da parte del 21enne, che lo aveva massacrato di botte per poi fuggire a bordo della sua automobile. Il giovane aggredito fu soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove fu sottoposto ad un intervento chirurgico: per lui 45 giorni di prognosi

I carabinieri sono riusciti ad identificare il colpevole: grazie alla testimonianza dei presenti nel bar al momento dell’aggressione e alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il 21enne, incensurato, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica partenopea; per lui le accuse sono di lesioni gravissime e minacce.

