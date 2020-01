BERGAMO – Pizzaiolo napoletano si sente male sul lavoro: Antonio muore a 43 anni.

La tragedia ha avuto luogo a Bergamo, città lombarda. Nella serata di ieri, Antonio Zuppelli, pizzaiolo 43enne originario di Napoli, si è recato come tutti i giorni a lavoro presso la pizzeria ristorante “Vasinikò”, situata un piazza Pontida.

Il 43enne lavorava per la pizzeria dal 2013, dopo essersi trasferito in Lombardia lasciando la città partenopea. Intorno alle 20, come riportato da fonti locali, Antonio ha accusato un dolore allo stomaco e ha chiesto al capocameriere di preparargli del latte caldo. Dopo averlo bevuto, ha continuato a preparare le pizze.

Successivamente, durante un momento di pausa, si è recato nel retro del ristorante per fumare una sigaretta. Dopo qualche minuto, i colleghi, preoccupati del suo non ritorno, sono andati a cercarlo. Usciti sul retro, hanno trovato Antonio accasciato a terra privo di sensi. Subito, hanno richiesto l’intervento dei paramedici del 118 che al loro arrivo, nonostante le manovre di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 43enne. Ad ucciderlo potrebbe essere stato un arresto cardiaco.

Antonio lascia una moglie, una figlia di 25 anni e un figlio da poco maggiorenne. Sul posto anche alcuni agenti della Polizia per i rilievi del caso. Non è stato ancora reso noto se sarà effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Si attendono eventuali aggiornamenti.

