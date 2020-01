Politano è ufficialmente un calciatore del Napoli, in arrivo anche un nuovo terzino

ROMA/NAPOLI – Matteo Politano è ufficialmente un giocatore del Napoli. L’annuncio arriva direttamente dal profilo Twitter del presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, che sancisce così l’approdo dell’attaccante esterno interista in azzurro: “Benvenuto, Matteo” si legge nel tweet del patron. Anche il sito ufficiale del Napoli ufficializza l’acquisto: “Il Napoli annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto”. L’Inter, nel suo comunicato, ha specificato che il prestito è biennale. Alla società nerazzurra dovrebbero andare 3 milioni più 19 di obbligo ed eventuali ulteriori 2 di bonus.

Il giocatore ha poi commentato con entusiasmo il suo approdo al Napoli: “Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura in una bellissima città con una grande tifoseria – scrive su Instagram il 26enne attaccante – non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori! Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!”.

LE TRATTATIVE

Restano caldi i nomi di Petagna, attaccante della Spal e di Kumbulla, difensore del Verona. Il primo potrebbe arrivare subito, soprattutto in caso di cessione di Llorente, soprattutto in caso di cessione di quest’ultimo in questa sessione di mercato. Gli estensi però vorrebbero trattenere il giocatore almeno fino a giugno. Per il centrale scaligero, invece, l’arrivo in azzurro è previsto per la prossima stagione. Sul fronte difesa possibile l’arrivo, in questo giorni, del terzino sinistro svizzero del Milan, Ricardo Rodriguez. Il giocatore rossonero potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni.