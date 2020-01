Qualiano, inaugurata la nuova sede dell’Aicast

QUALIANO – Ieri in Qualiano si è tenuta l’ inaugurazione della sede locale AICAST. In presenza del Dott. De Leonardis, sindaco di Qualiano e del Presidente della Camera di Commercio di Napoli Ciro Fiola è stato tagliato il nastro di inaugurazione da parte del Presidente locale della suddetta associazione Marco Cacciapuoti coadiuvato dal suo Vice Fabio Ottico.

L’associazione è nata per accorciare la distanza che può crearsi tra pubblica amministrazione e commercianti. Chiunque fosse interessato, può recarsi all ufficio locale sito in Via Di Vittorio 93- Qualiano o può contattare l l’associazione tramite pagina Facebook.

Aicast Qualiano ringrazia sentitamente chi ha preso parte all’inaugurazione in particolare modo il Sindaco di Qualiano ed il presidente della camera di commercio.

COMUNICATO STAMPA

