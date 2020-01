Questione guardia medica, De Leonardis: “Resterà a Qualiano e sarà potenziata”

By Antonio Galluccio

Il sindaco rassicura i cittadini dopo le voci che erano circolate in città

QUALIANO – “Posso rassicurare i cittadini, la guardia medica non si muoverà da Qualiano” – è quanto dichiarato dal sindaco Raffaele De Leonardis dopo alcune voci messe in giro in città.

“Stamattina con il consigliere comunale Luigi Basile, – continua De Leonardis – ci siamo recati al distretto Sanitario di Villaricca per un colloquio con il direttore Ciro Russo ed il direttore Generale, Antonio D’Amore.

“L’unica criticità che ci è stata posta è stata sui locali dove è ubicata la guardia medica, che non sono stati mai istituzionalizzati dalla vecchia amministrazione. D’accordo con il direttore Generale D’Amore, abbiamo quindi programmato una serie di visite presso strutture sul territorio che abbiamo proposto come papabili nuove sedi. Strutture certamente più confortevoli rispetto alla localizzazione attuale.

“In conclusione, ribadisco per tutti i qualianesi – dichiara il sindaco – la guardia medica non abbandonerà il territorio di Qualiano ma verrà resa più agibile e confortevole, con l’idea concreta di poterla potenziare con altri servizi”.

L’INTERVISTA DEL SINDACO SULLA QUESTIONE