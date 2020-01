Rapinano 2 ragazze armati di pistola nel napoletano: la denuncia sui social

CASORIA – Rapinano due ragazze armati di pistola nel napoletano: la denuncia sui social.

L’episodio è accaduto a Casoria intorno alle 5 di questa mattina. A denunciare l’accaduto, la stessa vittima che ha raccontato gli attimi di paura vissuti in un lungo post sul noto social Facebook.

La giovane donna ha spiegato che si era recata in via Raffaele Galluccio nei pressi della piscina Castaldo per accompagnare un’amica a casa. Qui, un’Atos di colore blu si è accostata alla loro vettura. Dall’auto sono scesi due uomini che si sono avvicinati e hanno intimato con una pistola le ragazze per farsi consegnare i portafogli.

La ragazza, vittima della rapina, ha raccontato di aver subito urlato ma nessuno ha sentito. Inoltre, ha aggiunto che per loro sfortuna nessuna macchina ha transitato nelle vicinanze in modo da potersi accorgere di quello che stava succedendo. Una volta che i due malviventi sono riusciti a prendere la refurtiva si sono dati alla fuga.

La giovane vittima ha terminato il post affermando di non essere riuscita a vedere la targa dell’Atos con cui i due rapinatori sono scappati.

