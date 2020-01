Rifiuti, 300 tonnellate a terra: “Il problema non è la raccolta ma lo smaltimento”

“A terra abbiamo poco più di 300 tonnellate di rifiuti. Il problema non è la raccolta ma lo smaltimento. Se ci mettono in condizioni di far scaricare i camion in 36 ore sarà tutto ripulito”. A parlare è l’assessore all’ambiente del Comune di Napoli, Raffaele Del Giudice.

Per l’assessore Del Giudice, inoltre, non è “un caso se i problemi maggiori si registrano a Ponticelli e a Pianura, due quartieri periferici dove vengono a depositare i sacchetti anche cittadini di altri centri”.

“Noi, come Comune di Napoli, abbiamo fatto ricorso per 8 anni al sito Icm, un polmone che ci ha consentito di superare i rallentamenti e abbiamo offerto così ad altre realtà “, prosegue Del Giudice.