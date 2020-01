Ritardo per il reddito di cittadinanza: 39enne distrugge l’ufficio postale

PADOVA – Attimi di panico all’interno di un ufficio postale sito a Piove di Sacco, in provincia Padova: un marocchino 39enne ha sfasciato l’intera struttura in quanto il sussidio del reddito di cittadinanza aveva subito un ritardo. Quando è venuto a conoscenza di dover attendere, ha perso il controllo, colpendo ripetutamente e violentemente le vetrate e tutto ciò che trovava dinanzi.

L’ira è stata dettata dallo scoprire che il reddito di cittadinanza, che al 39enne spettava, non gli sarebbe stato consegnato al momento stesso ma che ci sarebbe stato bisogno di qualche giorno d’attesa. L’uomo è stato fermato dai carabinieri, giunti sul posto, che lo hanno portato via.

Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone presenti; l’ufficio resterà chiuso per consentire la messa in sicurezza. Resta da valutare a quanto ammontano i danni determinati dal folle gesto.

