Rompe le acque e non fa in tempo ad arrivare in ospedale: donna partorisce in auto

CASTEL VOLTURNO – Tutto il personale medico ha immediatamente pensato ad un codice rosso quando l’auto è giunta al pronto soccorso a tutta velocità e suonando il clacson. Così invece non è stato, all’interno soltanto una mamma che aveva dato alla luce il proprio piccolo un dieci minuti prima. Lei ha ventitré anni, i suoi figli ne hanno uno, due e tre.

La donna è quasi al termine della gestazione e la mattina va dal ginecologo per quello che ritiene l’ultimo controllo di una gravidanza normale e serena. Il medico ritiene ci siano altri dieci giorni di gestazione e la invita a ritornare dopo una settimana. Lei si sente bene e conduce la vita di sempre. La sera va con tutta la famiglia a cena a casa di un familiare, e quando stanno per rincasare, a Mondragone, avverte la rottura delle acque.

Non fa neanche in tempo a sollevarsi dal sedile che il bambino che porta in grembo, secondo quanto riporta il Mattino,viene fuori come in un attimo.



Arrivati in ospedale, finalmente il personale sanitario si prende cura della donna e del neonato, che pesa quasi tre chili.