Rubano un telefono e scappano con lo scooter: giovanissimi rapinatori inseguiti ed arrestati

NAPOLI – Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno ricevuto dalla centrale operativa una segnalazione di una rapina commessa in via Mezzocannone da parte di due persone a bordo di uno scooter. Poco dopo i poliziotti hanno notato in via Diomede Marvasi due giovani rapinatori a bordo di un ciclomotore che, alla vista della volante, si sono dati alla fuga in direzione del corso Garibaldi. Ne è nato un inseguimento fino a piazza San Francesco da Paola dove lo scooter ha attraversato un’area pedonale impattando contro un marciapiedi ed i due sono stati bloccati.

Nella tasca di uno è stato rinvenuto il telefono cellulare rapinato, che è stato restituito alla vittima. M.C., 20enne, ed il suo complice 17enne, entrambi napoletani, sono stati arrestati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.